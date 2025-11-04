TSF-Madeira iniciou emissões há 28 anos

A 101 FM iniciou a sua emissão a 4 de Outubro de 1997. Nascia a rádio DIÁRIO/TSF, que actualmente apenas se denomina TSF-Madeira. “A rádio está apostada em dar espaço ao facto regional e a todos os intervenientes na vida política, social e desportiva, nas suas horas nobres”, descrevia o director da estação, na conferência de imprensa de apresentação.

Dinamismo, independência, rigor e pluralismo eram tidos como os pilares para este projecto, dirigido por Ivo Caldeira. O DIÁRIO detinha a posição maioritária, uma vez que se tratava de uma empresa “de madeirenses e para madeirenses”.

Quando se lançou, a rádio contava com um quadro jovem, composto por 20 pessoas, 9 das quais jornalistas, sendo a maioria estreante. Quanto à programação, iniciou-se com cinco noticiários regionais por dia, transmitindo ainda os blocos informativos nacionais. O fim-de-semana complementava-se com entrevistas de política regional e ainda com programas que procuravam explorar curiosidades de certos "Lugares da Ilha". O programa de humor ‘Bilhardeiras’ também constava da programação.

A estreia da rádio fez-se com as entrevistas a Luís Silva, que na época era administrador-delegado do grupo Lusomundo, e ainda a Alberto João Jardim, que desempenhava funções de presidente do Governo Regional.