'Cristiano Ronaldo Júnior' volta a marcar pela selecção lusa

A selecção portuguesa de sub-16 venceu, este sábado, o País de Gales, por 3-0, no segundo jogo do Torneio Taça das Federações, a realizar-se entre os dias 30 de Outubro e 4 de Novembro, em Antalya, na Turquia.

Cristiano dos Santos, filho de Cristiano Ronaldo apontou o primeiro golo luso, aos 42 minutos, enquanto Rafael Cabral (65' e 90+1') apontou os dois outros golos..

Recorde-se que no primeiro jogo, os comandados de Filipe Ramos venceram a Turquia, por 2-0. O derradeiro jogo da prova será frente à Inglaterra (4 de Novembro). Todos os jogos são disputados no Emirhan Sports Centre.

A primeira parte ficou marcada pela s poucas oportunidades de golo. Ambas as equipas aproximavam-se das balizas adversárias com alguma frequência, mas eram raros os momentos em que os guarda-redes eram postos à prova.

Ainda assim, Portugal dispõs de boas chances por parte de Valdir Fernandes e Carlos Moita. Contudo, foi só à terceira ocasião que a 'Equipa das Quinas' inaugurou o marcador. Carlos Moita lançou Cristiano dos Santos e o camisola 23 no cara a cara com o guardião adversário não vacilou e levou a melhor. Estava feito o 1-0 para Portugal, no primeiro golo do extremo português neste escalão.

Na segunda metade, Portugal acertou pormenores e subiu o rendimento. As oportunidades iam-se sucedendo umas atrás das outras, mas foi Rafael Cabral o jogador mais feliz na cara do golo, tendo bisado aos 65' e 90+1'. No primeiro golo, após uma recuperação em zonas altas e, no segundo, a não desperdiçar na cara do guardião, depois de ter sido isolado por José Garrafa.