“Porque não celebrar o aniversário do Município numa freguesia?”

O reeleito presidente da Assembleia Municipal de Santana aproveitou a cerimónia de tomada de posse para o quadriénio 2025-2029 para desafiar o também reeleito presidente da Câmara Municipal — e parceiro de partido — a descentralizar as cerimónias oficiais do Município pelas outras cinco freguesias do concelho.

“Porque não celebrar o próximo aniversário do Município numa das freguesias do concelho?”, questionou Martinho Rodrigues, eleito pelo CDS-PP e actualmente o único presidente de Assembleia Municipal do partido na Região Autónoma da Madeira. O autarca defendeu que tal gesto reforçaria “a ligação entre o poder local e as comunidades”.

Durante a cerimónia, Martinho Rodrigues reafirmou a intenção de manter na Assembleia os princípios que têm norteado a sua actuação: respeito, compromisso e agradecimento. Sublinhou que pretende “dirigir, coordenar e orientar os trabalhos da Assembleia Municipal” de forma a garantir “a devida fiscalização da actividade do Executivo” e fazer do órgão “um verdadeiro espaço de participação cívica e uma provedoria do cidadão”.

“Queremos continuar a dar voz às populações, com proximidade, responsabilidade e liberdade”, afirmou.

O presidente da Assembleia iniciou o discurso com palavras de agradecimento a todos os que o acompanharam no mandato anterior — deputados municipais, secretários, presidentes de junta e funcionários da autarquia — destacando ainda “a excelência do trabalho” da vereadora Maria José, que terminou funções, e o “rigor e eficiência” do Gabinete de Apoio à Presidência.

Antes de encerrar a sessão, procedeu à entrega dos últimos Votos de Louvor aprovados por unanimidade pela Assembleia cessante. Foram distinguidos Gonçalo Jardim (PSD), ex-presidente da Junta de São Roque do Faial; Ricardo Teixeira (CDS-PP), ex-presidente da Junta de Santana; e António Joaquim Baptista Rosa (PSD), homenageado pelos seus 32 anos de serviço público.

“Estes três homenageados representam os princípios que quis destacar nesta cerimónia: respeito, compromisso e agradecimento”, referiu o autarca, visivelmente emocionado.

Na parte final do discurso, Martinho Rodrigues salientou que “um dos pilares da democracia é que não existem vitórias antecipadas”.

“Falo-vos hoje ainda como presidente cessante, e não como novo presidente. Só o serei novamente se merecer a confiança dos senhores deputados municipais e dos senhores presidentes de junta”, afirmou.

O autarca concluiu com um agradecimento à população, lembrando que “o mandato que agora termina foi avaliado nas urnas no passado dia 12 de Outubro” e que o resultado representou “uma valorização muito positiva do trabalho realizado”.

“Obrigado, Santana!”, rematou.