Cristiano Ronaldo bisa no difícil triunfo do Al Nassr frente a Pedro Emanuel

Cristiano Ronaldo bisou hoje no difícil triunfo por 2-1 do Al Nassr na receção ao Al Fayha do técnico Pedro Emanuel, continuando líder isolado à sétima jornada da Liga saudita de futebol.

Os forasteiros colocaram-se na frente aos 13 minutos, porem o internacional luso empatou aos 37 e consumou a reviravolta aos 90+14, convertendo um penálti descortinado pelo VAR já dois minutos após os seis de tempo extra dados pelo árbitro.

Os visitantes adiantaram-se pelo espanhol Jason Remeseiro, lançado em velocidade nas costas da defesa e a picar a bola sobre o guarda-redes.

A igualdade surgiu aos 37, com o francês Coman e desmarcar Cristiano Ronaldo na área, o português a evitar o guarda-redes e a marcar para o conjunto orientado por Jorge Jesus.

O Al Nassr comanda com 21 pontos, mais três do que o Al Taawon, com 18, enquanto o Al Hilal é terceiro, com 17.

O campeão Al-Ittihad, agora treinado por Sérgio Conceição, e que há dias afastou o Al Nassr da Taça do Rei, é oitavo, com 11 pontos, após empatar 4-4 em casa do Al-Khaleej