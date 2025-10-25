Cristiano Ronaldo marca golo 950 na vitória do Al-Nassr

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo já só está a 50 golos do golo 1.000. Hoje marcou mais um na vitória do Al-Nassr por 2-0 contra o Al-Hazm.

O golo de CR7 surgiu aos 88 minutos já depois do também português João Félix ter aberto o marcador aos 25 minutos.

Cristiano Ronaldo's goal no. 950 from the stands pic.twitter.com/Nz5Ia8lMXk — Dr Yash  (@YashRMFC) October 25, 2025

A equipa comandada pelo treinador português Jorge Jesus ocupa o 1.º lugar da liga saudita com seis vitórias em seis jogos, totalizando 18 pontos, mais 3 que o Al Taawon.

O Al-Nassr, seguramente com CR7 a capitanear, volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 18h00, na recepção ao Al-Ittihad, actual 7.º classificado e que é liderado pelo português Sérgio Conceição e tem em Karim Benzema a sua estrela maior.