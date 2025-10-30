140 alunos no ensino secundário e 30 nos pós-secundários

A Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira conta actualmente com 140 alunos no ensino secundário (nível 4) e 30 nos cursos pós-secundários (nível 5), dos quais sete residem nas instalações, vindos de várias zonas da Madeira, como Porto Santo, Porto Moniz e Calheta. O director, Fernando Figueiredo, destacou ainda a diversidade da comunidade escolar, com alunos de cinco nacionalidades diferentes integrados na vida académica e social da escola.

À margem das comemorações do 58.º aniversário, Figueiredo sublinhou a importância de formar jovens para a vida activa e de proporcionar aos adultos a oportunidade de reforçarem competências na área da hotelaria e turismo.

Os jovens que entram na escola com o 9.º ano saem com o 12.º e com qualificação profissional, alcançando o nível 4, superior ao nível 3 do ensino secundário tradicional. 'Os nossos alunos saem com aptidão para exercer a profissão ou, se desejarem, para prosseguir estudos no ensino superior', afirmou o director.

No caso dos adultos, a escola disponibiliza cursos de especialização tecnológica, na área da gastronomia e do alojamento hoteleiro, que conferem o nível 5 e são certificados pelo Turismo de Portugal. 'Estes cursos destinam-se a pessoas que já trabalham na área ou que querem nela ingressar', explicou Figueiredo. A escola oferece também formação através do Centro Qualifica, permitindo aos adultos certificar competências profissionais ou concluir o percurso escolar em atraso.

O director salientou ainda a elevada taxa de empregabilidade. 'Os jovens que terminam os cursos podem escolher onde trabalhar. A procura das entidades parceiras é muito superior ao número de saídas ao fim do terceiro ano', afirmou.

Apesar da diminuição da população jovem, as parcerias com escolas da Calheta e da Ponta do Sol permitiram manter e até aumentar ligeiramente a percentagem de alunos que ingressam no 10.º ano. 'A escola tem vindo a procurar soluções de formação adaptadas às necessidades de jovens e adultos, garantindo respostas estruturadas e preparando novos cursos sempre que necessário', concluiu Figueiredo.