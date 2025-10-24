JPP propõe condecoração de Madalena Costa com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito

O deputado único do Juntos pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, submeteu à Assembleia da República uma proposta de concessão do grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito a Madalena Costa, atleta madeirense da selecção nacional de Patinagem Livre, "em reconhecimento pela sua excepcional trajectória desportiva e pelo contributo ímpar para o prestígio de Portugal no mundo".

Portugal deve reconhecer de forma pública e solene uma atleta que, com talento e humildade, levou o nome do país ao topo do mundo, com a atribuição da Ordem do Mérito é “um gesto de justiça e de orgulho nacional Filipe Sousa, deputado do JPP

A proposta, apresentada ao abrigo dos artigos 47.º e 48.º da Lei n.º 5/2011, de 2 de Março, destaca o percurso notável da jovem atleta, que, com apenas 16 anos, se sagrou Campeã do Mundo de Seniores no Campeonato do Mundo realizado na China, tornando-se a primeira portuguesa de sempre a conquistar uma medalha de ouro nesta disciplina e escalão.

Natural do Funchal e representante do Sporting Club Santacruzense, Madalena é treinada pela sua mãe, Sheila Rodrigues, num exemplo de dedicação e cumplicidade familiar. Em Pequim, alcançou 260,15 pontos, superando as atletas Cioia Fiori (224,76) e Sira Bella (185,66), num momento que encheu de orgulho a Madeira e todo o país.

“Madalena pequenina que tinha sonhos muito grandes”… é campeã do Mundo Pouco depois de ter alcançado o título de campeã do Mundo de patinagem artístico, feito nunca antes alcançado por Portugal quer na disciplina livre, quer no escalão sénior, Madalena Costa mostrava feliz e realizada por ter conseguido conquistar um sonho de criança, com apenas 17 anos, que foi o de campeã mundial sénior.

Além do título mundial sénior, Madalena foi bicampeã do mundo em juniores (Ibagué, 2023, e Rimini, 2024), venceu a World Cup / Artistic International Series 2025, em Reggio Emilia, e soma três títulos europeus consecutivos — Andorra (2022), Ponte di Legno (2023) e Fafe (2024). Foi ainda a mais jovem campeã europeia de sempre em seniores, ao triunfar em Trieste, Itália, com a maior pontuação da história da competição.

Reconhecida pela Forbes Portugal como uma das 40 mulheres mais influentes do desporto nacional, Madalena Costa é, segundo Filipe Sousa, "um símbolo do mérito, da persistência e da alma portuguesa. Cada vitória sua é um ato de amor ao país e um exemplo para as novas gerações".

Com uma carreira repleta de títulos desde os escalões de formação — incluindo campeonatos europeus e mundiais em várias categorias —, Madalena Costa representa, segundo o JPP, "o melhor do desporto português: o trabalho, a disciplina e a superação".