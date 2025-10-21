Escola de Santo António comemora aniversário com entregas de diplomas de mérito

A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras assinalou o seu 28.º aniversário com duas iniciativas: a entrega dos diplomas de mérito do ano 2024-2025 e um peddy paper nas ruas do Funchal, conforme regista a instituição em nota à imprensa.

A entrega dos diplomas de mérito do ano letivo de 2024-2025 decorreu no dia 20 de outubro, na Escola, entre as 16h 45 e as 18 horas. Da iniciativa, que contou com a presença de muitos encarregados de educação, também fez parte uma atuação do grupo de teatro da Escola Cortina Aberta, intitulada “Escola: fazer ou não fazer? Eis a questão!”, para além de momentos de música.

Já hoje, na parte da manhã, foi organizado um peddy-paper pelas ruas do Funchal, com o objetivo de promover a participação ativa de toda a comunidade escolar numa atividade lúdica, educativa e integradora. Todos os alunos e professores foram mobilizados para a iniciativa, que contou com o apoio de muitos encarregados de educação e de um grande número de elementos do pessoal não docente. O peddy-paper foi constituído por um percurso com diversas estações, distribuídas por diferentes pontos da cidade do Funchal, onde as equipas participantes terão de superar desafios para poderem passar à etapa seguinte.

Esta iniciativa visa reforçar o espírito de equipa, a cooperação entre alunos, professores, pessoal não docente e encarregados de educação, bem como fomentar o conhecimento da história, valores e identidade da nossa Escola, através de desafios e jogos pedagógicos, na cidade do Funchal. O peddy-paper foi adaptado aos diferentes ciclos de ensino, garantindo a acessibilidade e o envolvimento de todos os participantes, promovendo, simultaneamente, a aprendizagem em contexto informal e o convívio saudável entre todos os elementos da comunidade educativa Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras

Esta ideia partiu da vontade de assinalar o Dia da Escola, como tem sido concretizado todos os anos, associada a uma dinâmica criada para comemorar o Dia Mundial das Cidades, com o objetivo de celebrar, também, a cidade do Funchal. Para a criação dos desafios em cada ponto de controlo, todas as disciplinas estiveram envolvidas, com questões construídas nas aulas, com os alunos, a partir dos conteúdos abordados nas várias disciplinas

Os alunos do 1.º ciclo, do edifício do Curral das Freiras, também participaram na iniciativa, com a participação em jogos tradicionais e provas lúdicas, criadas pelos professores, no Parque de Santa Catarina, registou.