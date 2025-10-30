Alunos da 'Visconde Cacongo' participam em aula com 'Dançando com a Diferença'

Cerca de 20 alunos da EB1/PE Visconde Cacongo participaram, hoje, numa aula especial, através de uma sessão de trabalho artístico no estúdio da Associação Dançando com a Diferença.

A iniciativa integra a estratégia de mediação e formação artística da Companhia e tem como objectivo aproximar o público escolar dos processos criativos e pedagógicos da dança inclusiva, de modo a favorecer o contacto directo com práticas artísticas contemporâneas.

Esta actividade foi muito importante para trabalhar competências fora do contexto escolar e para desbloquear a questão da interação entre colegas. As crianças estão cada vez mais sozinhas e há uma ausência do toque. É preciso apostar em actividades que apelem à interação, à criatividade, e os exercícios que fizemos hoje ajudam a desenvolver essas competências Lucinda Jardim, professora responsável pela turma do 4.º ano

O monitor de dança e vice-presidente da Associação Dançando com a Diferença, Telmo Ferreira, destacou a pertinência do trabalho desenvolvido com as crianças e salientou que a aula teve como foco "dinâmicas de interação, concentração e contacto visual".

"É fundamental colocar as crianças em outros contextos e fazer com que exercitem diferentes competências. Sabemos que as crianças estão hoje mais sedentárias e com mais dificuldades de relacionamento umas com as outras. Queremos manter esta proximidade às instituições de ensino, pois sabemos que é muito importante", salientou Telmo Ferreira.

Com esta acção, a Dançando com a Diferença reafirma o seu compromisso com a educação artística, a inclusão e a sensibilização para a diversidade através da arte e reforça o diálogo entre a criação contemporânea e a comunidade educativa.

A Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pelo Governo da República Portuguesa / Direcção-Geral das Artes (2023-2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projeto residente no Teatro Viriato, em Viseu.