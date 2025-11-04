Celso Bettencourt distribui pelouros e define áreas de actuação

O novo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu à distribuição de pelouros entre os membros do executivo, definindo as áreas de responsabilidade para o novo mandato autárquico. Celso Bettencourt assumirá directamente a coordenação política e as pastas de cooperação externa e comunicação, planeamento estratégico, protecção civil municipal, gestão financeira, aprovisionamento e património municipal, economia e turismo, apoio ao investimento e fundos comunitários, bem como a estratégia local de habitação.

O vereador Dany Freitas ficará responsável pelo urbanismo e ordenamento do território, obras públicas e particulares, fiscalização municipal no âmbito do pelouro e ainda transportes, mobilidade e trânsito.

A vereadora Sónia Brazão assumirá as áreas da política social, gestão dos centros comunitários municipais e centros de dia, gestão dos bairros municipais, educação e juventude, bem como recursos humanos.

Por sua vez, Manuel Salustino, anteriormente presidente de Junta de Freguesia do Curral das Freiras, ficará com as pastas da coordenação com as Juntas de Freguesia, gestão de mercados e cemitérios, bem-estar animal, manutenção e conservação dos espaços públicos, limpeza e higiene urbana, além de eventos de interesse municipal, agricultura e assuntos do mar e obras de administração directa.

O vereador Nuno Neves terá sob sua responsabilidade as áreas da modernização administrativa e qualidade, cultura, ambiente e eficiência energética, saúde pública, desporto e educação ambiental.

A nova equipa entrou em funções no dia 31 de Outubro no Museu de Imprensa da cidade.