Rui Marques define três eixos para mandato

Vinte anos depois da sua primeira tomada de posse e oito anos após ter cessado funções à frente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques voltou esta terça-feira a ser investido no cargo de presidente da autarquia, numa cerimónia marcada pela emoção e pelo compromisso com o futuro do concelho.

No discurso que proferiu perante uma plateia composta por autarcas, entidades civis e religiosas e munícipes, Rui Marques destacou a importância deste regresso à liderança da Câmara, sublinhando que o novo ciclo será guiado por “trabalho, cooperação institucional e atração de investimento”.

O autarca estruturou o programa do novo executivo em três grandes eixos. O primeiro, explicou, “diz respeito às políticas e investimentos municipais, que dependerão exclusivamente da vontade e da capacidade de trabalho do executivo camarário e que serão implementados ao longo deste mandato”.

O segundo eixo, acrescentou, está relacionado “com as parcerias que possam ser estabelecidas com entidades externas, nomeadamente o Governo Regional e o Governo da República, onde persistem dossiês pendentes”.

Já o terceiro eixo da governação autárquica “assenta nas parcerias público-privadas e nos investimentos que se possam atrair para o concelho”, admitindo que alguns destes projetos poderão ultrapassar o horizonte temporal de um mandato, dada a sua complexidade.

Como exemplo, Rui Marques recordou o processo da nova Esquadra da PSP da Ponta do Sol, “cujo processo negocial começou no meu último mandato, atravessou os oito anos do anterior executivo e continua ainda por resolver”.

O presidente reafirmou, contudo, o seu empenho em acelerar soluções: “No que depender de nós, tudo faremos para estabelecer as parcerias necessárias e encontrar as melhores respostas para os problemas do dia a dia dos pontassolenses.”

A sessão solene marcou, assim, o início de um novo ciclo político no concelho da Ponta do Sol, sob a liderança de Rui Marques, que regressa à presidência com a promessa de unir esforços, recuperar projetos estruturantes e reforçar a cooperação com o Governo Regional e demais entidades.