Rui Marques distribui pelouros e garante que não faz auditoria

A primeira reunião do novo executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol confirmou hoje a nomeação de Mirla Fernandes como vereadora e de Lino Pita como vice-presidente. Célia Pessegueiro, ex-presidente da autarquia, passa a integrar a vereação na oposição, sem pelouros atribuídos, após oito anos na liderança do município.

Entre os pontos principais da ordem de trabalhos esteve a fixação do número de vereadores a tempo inteiro. O concelho, por dimensão populacional, tem direito apenas a um vereador em regime permanente além do presidente, ficando os restantes dependentes de decisão do executivo. Rui Marques avançou com a respetiva proposta, que foi aprovada.

O novo presidente sublinhou que pretende manter a estrutura operativa da autarquia sem alterações imediatas. “Não queremos estar a complicar os serviços nem a criar novas rotinas. Se as coisas estão a funcionar, vamos manter”, referiu, destacando que o objetivo é assegurar “o normal funcionamento da Câmara” nesta fase inicial.

Quanto à distribuição de pelouros, Rui Marques adiantou que irá respeitar o organograma existente, ainda que possam ser feitos ajustes no futuro. De forma preliminar, Mirla Fernandes assumirá as áreas da educação, desporto, cultura e recursos humanos. Já Lino Pita ficará responsável pelo ambiente, incluindo jardins, limpeza urbana, resíduos, água e gestão de espaços verdes. O presidente manterá os pelouros das obras públicas e das finanças, embora garanta “autonomia financeira” aos vereadores para agilizar decisões.

Questionado sobre o estado da autarquia, Rui Marques afirmou que está ainda numa fase de avaliação interna. “Queremos reunir com todos os serviços e com os funcionários. Primeiro temos de perceber como cada um trabalha e como estão organizados, antes de tomar decisões”, disse.

Sobre eventuais auditorias externas, afastou essa possibilidade: “A Câmara tem fiscalizações mais do que suficientes. Há Tribunal de Contas, Inspeção-Geral das Finanças e outras entidades. Quem cá esteve teve responsabilidade e foi responsável. O foco agora é olhar em frente e prestar o melhor serviço à população.”

Rui Marques assumiu que muita coisa mudou na gestão autárquica desde que deixou funções executivas há oito anos, mas reforçou a prioridade: “A população da Ponta do Sol espera trabalho e resultados. Vamos andar para a frente”, disse logo após a sessão ter terminado.