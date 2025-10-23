Profissionais de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica juntam-se à greve de amanhã

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, nomeadamente a sua estrutura regional, vai juntar-se à greve da Administração Pública agendada para amanhã.

Na justificação apontada para essa jornada de luta, aquela estrutura sindical aponta os "adiamentos sucessivos e promessas não cumpridas", mesmo pelo Governo Regional. "O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) denuncia a falta de seriedade do executivo regional e critica a ausência de respostas concretas, apesar da permanente abertura ao diálogo e da procura de soluções justas", podemos ler numa nota a que o DIÁRIO teve acesso.

No entender do sidicato, essa postura representa "um claro desrespeito pelas estruturas sindicais e, sobretudo, por cada trabalhador e trabalhadora que confiou nas promessas feitas".

Perante os adiamentos consecutivos de reuniões e atraso nas negociações, referem que "a paciência chegou ao limite", sendo que aqueles profissionais de saúde "exigem negociação séria, diálogo verdadeiro e decisões imediatas, que ponham fim à indefinição e à desvalorização a que têm sido sujeitos".

Manifestando total solidariedade com a paralisação definida pela Frente Comum, o referido Sindicato "antecipa uma forte adesão à greve, reflexo do crescente descontentamento e do sentimento de desrespeito vivido por profissionais que são indispensáveis à prestação de cuidados de saúde de qualidade na Região"

"Não é apenas a dignidade destes profissionais que está em causa, é o respeito por todo o serviço público de saúde", concluem.