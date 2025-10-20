Produtores madeirenses premiados na 'Vinhos & Sabores'

A participação do IVBAM visa "promover e apoiar os produtores madeirenses, estando representados os vinhos tranquilos das empresas Justinos Madeira Wines, Seixal Wines – Terras do Avô e Octávio Freitas Winery", lê-se no comunicado de imprensa enviado às redacções. Esta presença visa "dar a conhecer o que de melhor se produz na ilha da Madeira, reforçando a notoriedade dos vinhos regionais junto do público e dos especialistas do sector".

A participação madeirense ganha destaca-se com os premiados do concurso “Escolha da Imprensa”, promovido pela revista Grandes Escolhas. O Galatrixa 2023, da Octávio Freitas Winery, e o Blandy’s Malmsey 1996 da empresa Madeira Wine Company foram distinguidos entre os vencedores da edição deste ano.

As provas do concurso decorreram em Lisboa, no dia 1 de Outubro, reunindo 44 jurados de vários meios de comunicação social, como a imprensa, rádio, televisão e plataformas digitais, que avaliaram 600 vinhos em prova.

A nota enviada reforça ainda que "estes reconhecimentos reforçam a qualidade e excelência dos vinhos da Madeira, confirmando o prestígio crescente dos produtores regionais no panorama nacional e internacional".