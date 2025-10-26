Presidente do parlamento madeirense participa em Encontro pela Paz em Roma

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, marcou, hoje, presença na sessão de abertura do Encontro Internacional pela Paz, que decorre em Roma entre os dias 26 e 28 de Outubro, sob o mote “A paz vale o risco”. A iniciativa, promovida pela Comunidade de Sant’Egídio, reúne representantes das grandes religiões mundiais, personalidades da cultura, da sociedade civil e da política, num espaço de diálogo entre diferentes vozes, culturas e religiões. O encontro, que decorre no Auditório Parco della Musica, conta com a participação de altas entidades institucionais, entre elas o Presidente da República de Itália, que interveio na sessão inaugural.

Nesta edição, os participantes reflectem sobre os desafios mais urgentes do nosso tempo, numa altura em que o mundo continua a ser marcado por conflitos, divisões e tensões geopolíticas. O encontro defende o diálogo como caminho essencial para a construção da paz e da reconciliação entre povos.

Uma nota de imprensa divulgada esta noite pela Assembleia da Madeira cita Rubina Leal a sublinhar "a forte dimensão humana e emocional do momento", referindo ter sido "particularmente marcante o testemunho de uma sobrevivente de Hiroshima, que apelou ao combate à guerra, e não aos homens que a fazem". A presidente do parlamento regional considerou-a uma das intervenções mais comoventes da sessão de abertura, pelo apelo à aceitação do outro e à superação do ódio como via para a paz.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou ainda a importância da sua presença numa iniciativa internacional desta natureza, dando expressão aos valores universais de diálogo, tolerância e defesa da dignidade humana, princípios que devem orientar a ação política e institucional.

Durante a sessão, foi também recordada a mensagem de Pio XI, segundo a qual “nada se perde com a paz e tudo se perde com a guerra”, uma reflexão evocada pelo Presidente da República italiana e que marcou o tom de esperança com que se iniciou este encontro global.

O Encontro Internacional pela Paz prossegue em Roma até ao dia 28 de Outubro, com diversos painéis de reflexão e momentos de oração inter-religiosa, afirmando-se como uma plataforma mundial de compromisso pela paz.