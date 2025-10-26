Navios italianos trazem oito mil pessoas para visitar a Madeira

O Porto do Funchal está a receber este domingo dois navios de cruzeiro, que em conjunto estão a movimentar mais de oito mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, de acordo com os números relevados pela APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O primeiro a chegar foi o 'MSC Divina', com 3.024 passageiros e 1.269 tripulantes. O navio, capitaneado pelo italiano Antonio Cuccaro, entrou na baía do Funchal pelas sete horas, proveniente do porto espanhol de Málaga.

Agenciado na Madeira pela JFM Shipping, o 'Divina' está a realizar uma viagem de 21 dias, de reposicionamento do Mediterrâneo para as Caraíbas. O cruzeiro começou em Nápoles, a 16 de Outubro, e termina a 6 de Novembro em Miami. O próximo destino depois do Funchal é Sain John’s, na Antígua.

Na pontinha, tem a companhia de outro italiano, o 'Costa Fortuna' que está a navegar com 3.754 pessoas: 2.821 passageiros e 933 tripulantes. Agenciado pela Blatas, e com

Atonio Tommaso Tateo. Como comandante, o navio chegou às oito horas de Santa Cruz de Tenerife e parte às 18 horas para Cadiz.

Está a realizar um cruzeiro de 14 dias com partida e chegada em Barcelona, passando pelas ilhas atlânticas de Canárias e Madeira.