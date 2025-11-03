SPIN é serviço obrigatório para os bancos em Portugal. De que se trata?

Há uma forma de enviar dinheiro, em Portugal, de forma digital, que passou a ser obrigatória desde 24 de Junho de 2024, mas que ainda é desconhecida da maioria. Trata-se do SPIN, um serviço criado pelo Banco de Portugal, que em muito se assemelha ao MB Way.

De acordo com o próprio Banco de Portugal, este é um serviço que “permite utilizar o número de telemóvel ou o número de identificação de pessoa colectiva do destinatário para iniciar transferências”.

Este serviço não exige que sejam instaladas aplicações e é obrigatório que seja disponibilizado aos clientes por todas as instituições bancárias.

Para aceder a este serviço, o cliente precisa aceder à aplicação do seu banco, o denominado homebanking, seja através de telemóvel ou computador. Quando clica na opção de transferência bancária, além do IBAN, terá então a opção de escolher também entre o número de telemóvel do destinatário, o NIF ou o NIPC. Tal como no MB Way, pode inserir directamente o número de telemóvel ou aceder à sua lista de contactos. No entanto, tal só é possível se o destinatário estiver registado no SPIN.

Assim, se quiser aceder a esse tipo de transferências, o cliente tem de manifestar esse desejo junto do seu banco, por forma a associar o número de telemóvel, o NIF ou o NIPC ao respectivo IBAN. Contudo, se desejar efectuar uma transferência bancária para outra pessoa, utilizando o SPIN, não é necessário efetuar qualquer pedido.

Este serviço tem de ser disponibilizado em todas as plataformas do banco, inclusive no balcão. No entanto, é uma modalidade que não é possível utilizar através de caixas multibanco, multibanco ou aplicações operadas por terceiros.

Segundo explica a Deco Proteste, este é um serviço com os mesmos custos associados que uma transferência bancária através de IBAN, sendo que os bancos não podem cobrar por esta funcionalidade. Além disso, não é possível utilizar para criar ordens de transferência recorrentes, nem agendamentos de transferências. Estas continuarão a ser feitas através do IBAN.

O número de telemóvel associado ao IBAN para realizar e receber transferências deverá ser o mesmo que o consumidor tem associado à autenticação forte para autorizar transações de pagamentos. Já se a conta bancária tiver mais do que um titular, cada um dos titulares pode associar o seu número de telemóvel ou NIF para receber transferências na conta.

No entanto, não é possível associar mais do que uma conta bancária ao número de telemóvel. Pode é alterar o IBAN associado ao número a qualquer momento.

Quanto aos prazos, estes são exactamente os mesmos que nas transferências por IBAN. As transferências a crédito podem demorar até ao final do dia útil seguinte, se a transação for feita entre contas de bancos diferentes. Se a transferência for imediata, o montante fica logo disponível na conta do beneficiário.

Por forma a evitar burlas, fraudes ou erros nas transferências, aquando da operação é facultado o nome do primeiro titular da conta bancária a que está associado o contacto.

Transferir dinheiro com o SPIN: passo a passo