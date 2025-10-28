Montenegro diz que hoje "é dia marcante para Portugal" que marcará vida nacional nos próximos anos

O primeiro-ministro afirmou que hoje "é um dia marcante para Portugal" e que definirá a vida nacional nos próximos anos", saudando a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 e da lei da nacionalidade.

Luís Montenegro falava na residência oficial em São Bento, em Lisboa, numa sala com oito bandeiras de Portugal, minutos após a aprovação da lei da nacionalidade no parlamento com votos a favor de PSD, Chega, IL e CDS-PP.

"Estas aprovações demonstram que o Governo está aqui para unir e não para dividir e é capaz de liderar compromissos pelo interesse nacional"