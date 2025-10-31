Madeira UnderWater 2025 encerra segundo dia de competição na Madeira com balanço positivo

Chega hoje ao fim a fase competitiva da Madeira UnderWater 2025 – CMAS World Cup Photography&Video, que durante os últimos dias trouxe à Madeira alguns dos melhores fotógrafos e videógrafos subaquáticos do mundo. Após dois dias intensos de competição na ilha do Porto Santo (26 a 29 de Outubro), a ação transferiu-se para a ilha da Madeira (29 de Outubro a 1 de Novembro), onde se disputaram as últimas provas desta etapa pontuável para a Taça do Mundo CMAS, a segunda etapa do Campeonato Nacional e a segunda etapa da Taça de Portugal.

As condições subaquáticas únicas da Região — com águas cristalinas, biodiversidade rica e excelentes pontos de mergulho — voltaram a destacar o arquipélago da Madeira como um palco privilegiado para o mergulho desportivo e a fotografia subaquática de nível internacional.

Segundo a organização, o balanço da competição é “muito positivo”, destacando-se não só a qualidade das produções apresentadas como também o crescente interesse da comunidade internacional pela Madeira como destino de eventos subaquáticos.

“A Madeira UnderWater 2025 confirma que o nosso arquipélago tem todas as condições para acolher competições de topo mundial, com excelente organização, segurança e um ambiente marinho incomparável”, sublinhou a organização, agradecendo o apoio dos parceiros e entidades envolvidas.

O evento é organizado pela Associação de Natação da Madeira, pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas e pela CMAS – Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas, com o apoio da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura.