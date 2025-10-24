'Bartolomeu Perestrelo' acolhe comitiva de Itália no âmbito do Erasmus+

A Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo recebeu esta semana uma comitiva do Liceo Statale Maffeo Vegio, de Lodi, em Itália, no âmbito do programa europeu Erasmus+, desenvolvida em estreita colaboração com a Direcção Regional de Educação.

Segundo uma nota emitida pelo estabelecimento de ensino, a delegação italiana integrou seis docentes e uma técnica superior. A visita teve carácter presencial e incluiu um programa de observação, partilha e reflexão profissional em contexto real de sala de aula, bem como nas estruturas de coordenação pedagógica da escola.

Durante a semana, os participantes acompanharam práticas letivas, visitaram serviços de apoio educativo e reuniram-se com equipas da escola e da DRE. As sessões de trabalho centraram-se em temas como a organização curricular e articulação vertical, a avaliação formativa e o feedback para a aprendizagem, a inclusão e diferenciação pedagógica, com destaque para as medidas seletivas e adicionais, a integração de recursos digitais, a cidadania e sustentabilidade, e ainda os modelos de gestão de sala de aula e de colaboração escola-família-comunidade.

A Escola Bartolomeu Perestrelo sublinha que a iniciativa “promoveu o intercâmbio de boas práticas e reforçou as redes de cooperação europeia”, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos participantes e para a internacionalização do projecto educativo.

O estabelecimento de ensino aponta ainda que o acolhimento da comitiva italiana “DRE como entidade anfitriã e facilitadora de experiências formativas de qualidade, alinhadas com as prioridades europeias para a educação básica”.

A Escola Bartolomeu Perestrelo expressa o seu agradecimento ao Liceo Statale Maffeo Vegio e à Direcção Regional de Educação, manifestando “disponibilidade para futuras mobilidades, projetos colaborativos e partilha regular de recursos pedagógicos no âmbito do Erasmus+”.