Vai faltar água em Câmara de Lobos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável neste concelho.

O corte irá acontecer no sábado, dia 27, entre as 9h30 e as 11h30, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos na zona do Cabo do Podão, Casa Caída, Castelejo e Fontes e na freguesia do Jardim da Serra na zona do Cabo Podão.