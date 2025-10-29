Primeiro-ministro jamaicano declara país "zona de catástrofe" após furacão Melissa

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, declarou terça-feira o país "zona de catástrofe" após a passagem do furacão Melissa, que segundo registos iniciais de danos afetou pelo menos quatro grandes hospitais.

Holness explicou que tomou a decisão, que entrou já ontem em vigor, seguindo as recomendações dos serviços de emergência e das autoridades locais.

E acrescentou que estas são "novas medidas legais para proteger vidas", de acordo com um comunicado publicado no seu perfil na rede social X.

As autoridades jamaicanas tinham divulgado antes que aproximadamente 6.000 pessoas se abrigaram enquanto o furacão Melissa atravessava a nação insular das Caraíbas.

Heartbreaking scenes emerging from Jamaica, as the MONSTROUS Category 5 Hurricane Melissa makes landfall with +180 mph winds



Prayers to all affected 🙏🏻 pic.twitter.com/tU48PqZZht — Trending Explained (@Trending_1_) October 29, 2025

Pelo menos nove pessoas morreram até ao momento devido aos ventos e chuvas associados ao Melissa durante a sua passagem pelas Caraíbas: três na Jamaica, três no Haiti, duas no Panamá e uma na República Dominicana.

O ministro do Desenvolvimento Comunitário da Jamaica e responsável pela resposta a catástrofes, Desmond McKenzie, indicou que o número de pessoas em abrigos aumentou para quase 6.000, e que o governo espera que mais de 50.000 pessoas sejam deslocadas pelo impacto da tempestade, de acordo com o jornal Jamaica Star.

McKenzie falava enquanto o Melissa tocava a costa sul da ilha, em New Hope, Westmoreland, tornando-se o furacão mais intenso alguma vez registado na Jamaica, com ventos de mais de 295 quilómetros por hora.

LASHING WINDS: Citizens across Jamaica continue to experience intense rain and wind gusts, as Hurricane Melissa continues to wreak havoc on the country.#jamaica #hurricane #hurricaneseason #extremeweather #FoxWeather pic.twitter.com/TrZ8upmtkv — FOX Weather (@foxweather) October 29, 2025

No entanto, desde que entrou na Jamaica, o ciclone anteriormente descrito como "extremamente perigoso" pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), enfraqueceu e foi rebaixado para a categoria 4.

De acordo com os dados mais recentes, os municípios com maiores danos são Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth e Westmoreland, onde muitas comunidades permanecem isoladas e as estradas estão intransitáveis.

McKenzie descreveu a devastação em Saint Elizabeth como extensa, relatando que "várias famílias" ficaram presas nas suas casas em Black River, e que devido às condições perigosas as equipas de resgate estão a ter dificuldades em chegar aos residentes afetados.

O ministro enfatizou que não poderia fornecer detalhes específicos sobre a extensão dos danos causados pelo furacão, uma vez que os levantamentos estão a começar a ser feitos.

A short but scary video of the flooding in Santa Cruz, Jamaica, in the mountains inland from where Melissa is making landfall. Population is over 10,000. pic.twitter.com/VmnzO4kYbQ — Ella Dorsey (@Ella__Dorsey) October 28, 2025

O ministro da Indústria da Jamaica, Aubyn Hill, emitiu, por sua vez, uma ordem comercial de emergência para evitar aumentos abusivos de preços e proteger os fornecimentos essenciais.

"Devemos continuar a manter a estabilidade, proteger os consumidores e proativamente prevenir qualquer forma de exploração, numa altura em que os cidadãos estão a garantir o seu abastecimento de alimentos, água e outros bens", justificou Hill.

O ministro da Saúde e Bem-Estar, Christopher Tufton, explicou que quatro hospitais sofreram "danos significativos" devido ao Melissa.

As instituições médicas afetadas são o Hospital Noel Holmes em Hanover, o Hospital Black River em Saint Elizabeth, o Hospital Regional Cornwall em Saint James e o Hospital Falmouth em Trelawny.

Além disso, o Hospital Infantil Bustamante, em Kingston, ficou paralisado devido a uma falha de energia.

Uma parte do Hospital Geral Público de Savanna-la-Mar, em Westmoreland, também sofreu danos graves depois de os ventos do furacão Melissa terem arrancado o telhado.