Jorge Carvalho já é presidente da CMF

Jorge Carvalho tomou posse como presidente da Câmara Municipal do Funchal, às 16h05, iniciando oficialmente o novo mandato autárquico. A cerimónia arrancou com atraso, devido à elevada afluência de convidados, e decorre no edifício dos Paços do Concelho.

O acto começou pela instalação dos membros da Assembleia Municipal, cumprindo o protocolo, o que prolongou o procedimento por quase 45 minutos até ao momento em que foi dada posse aos eleitos para o executivo camarário.

Fotos Rui Silva / ASPRESS

Entre as entidades presentes destacou-se Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que chegou a ausentar-se por alguns minutos durante os trabalhos. Também marcaram presença Cristina Pedra, Pedro Calado e Alberto João Jardim, além de diversas personalidades da vida política regional.

Com a entrada em funções do novo elenco, liderado por Jorge Carvalho, a coligação PSD/CDS-PP mantém a governação da principal autarquia da Região, com maioria absoluta tanto na Câmara como na Assembleia Municipal.