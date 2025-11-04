Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social prossegue esta terça-feira

Prossegue, esta terça-feira o Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social.

"Anualmente, os responsáveis pelo sector das comunicações sociais nas conferências episcopais de Portugal e Espanha encontram-se para dialogar sobre projectos em curso em cada um dos países, partilhar desafios e debater temas que, pela sua importância ou por proposta do Papa na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, interessa analisar e implementar nos respectivos serviços", explica a Diocese.

Este ano, o tema em debate é 'A linguagem na comunicação eclesial', retomando a necessidade criar sintonias entre todos os públicos, nomeadamente no contexto da inteligência artificial.

O Encontro Ibérico será, por certo, uma ocasião para referir o tema da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial das Comunicações Sociais que, segundo o Dicastério para a Comunicação, da Santa Sé, será “preservar vozes e rostos humanos”, numa referência aos “riscos” e “oportunidades” da inteligência artificial.

“Nos ecossistemas comunicativos de hoje, a tecnologia influencia as interações de maneira nunca antes conhecida – desde os algoritmos que selecionam conteúdo nos feeds de notícias até à inteligência artificial que redige inteiros textos e conversas”, indica a nota divulgada pelo Dicastério para a Comunicação, do Vaticano, sobre o tema da mensagem do Papa.

O Encontro Ibérico vai decorrer, hoje, no Seminário Diocesano do Funchal. No último dia, amanhã, quarta-feira, 5 de Novembro, serão apresentadas as conclusões do diálogo entre os participantes em conferência de imprensa.

Programa do dia 4, terça-feira

09h30 – Conferências

A linguagem na comunicação eclesial

. Gil Rosa, jornalista, subdirector da RTP Madeira

. Cristina Sánchez, jornalista, directora de 'Alfa y Omega'

Debate

Tarde – Visita à Ilha da Madeira; Missa no Senhor dos Milagres (Machico)

Programa do dia 5, quarta-feira

09h00 – Diálogo e aprovação das Conclusões (Seminário Diocesano)

10h00 – Conferência de Imprensa (Seminário Diocesano)

11h00 – Missa de encerramento do encontro, na Catedral

Participantes

Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales

D. José Manuel Lorca, bispo de Cartagena (Presidente)

D. Salvador Giménez Valls, bispo de Lleida

D. Sebastián Taltavull, bispo de Maiorca

D. Cristóbal Déniz, bispo auxiliar de Canárias

Padre José Gabriel Vera, ecretário da Comissão Episcopal)

Cristina Sánchez, jornalista, directora de 'Alfa y Omega'

Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais

D. Nuno Brás, bispo do Funchal (Presidente)

D. Pio Alves de Sousa, bispo auxiliar emérito do Porto

D. Fernando Paiva, Bispo de Beja

D. Delfim Gomes, bispo auxiliar de Braga

D. Joaquim Dionísio, bispo auxiliar do Porto

Isabel Figueiredo, directora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais

Paulo Rocha, secretário da Comissão Episcopal

Susana Figueiredo, jornalista, adjunta do Gabinete do Secretário Regional da Economia