Possibilidade de queda de neve nos picos mais altos da Madeira

Conforme avançou o DIÁRIO, a Madeira poderá registar a primeira queda de neve deste Outono este fim-de-semana.

Com efeito, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado, 22 de Novembro, apontam para céu geralmente muito nublado e queda de aguaceiros, em especial até ao meio da tarde, mais frequentes na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira, e que poderão ser sob a forma de neve no Pico Ruivo até ao início da manhã.

Quanto ao vento, este será moderado a forte (25 a 45 km/h) de Nordeste, com rajadas até 60 km/h, sendo até 70 km/h nas terras altas, soprando fraco (inferior a 15 km/h) na vertente Sudoeste da ilha da Madeira. Na zona do Funchal, o vento soprará moderado (10 a 25 km/h) a predominar de Nordeste.

Em relação às temperaturas, os termómetros deverão variar entre os 18 e os 22ºC no Funchal (21ºC no Porto Santo).

No que toca ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 2,5 a 3 metros e, na costa Sul, ondas do quadrante Sul com 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.

