Faltou a precipitação para nevar

A Madeira esteve, esta madrugada, muito perto de registar neve nas cotas mais altas da ilha. Apesar de o Pico Ruivo não ter acordado branco, as condições atmosféricas chegaram a reunir parte dos requisitos para tal ocorrência.

A estação meteorológica do Pico do Areeiro — a mais elevada da rede do IPMA na Região, situada a cerca de 1.800 metros de altitude — registou uma temperatura mínima de 1°C, o valor mais baixo registado neste Outono-Inverno. Contudo, a falta de precipitação durante o período mais frio acabou por inviabilizar a possível queda de neve nos picos mais altos.

Nas últimas duas noites, a previsão do IPMA admitia a possibilidade de queda de neve no Pico Ruivo, cenário que acabou por não se concretizar.

As montanhas da ilha mantiveram-se sob a influência de ar frio e de ventos moderados, aumentando a sensação térmica de frio intenso.