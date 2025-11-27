Marítimo multado em 1.071 euros

O Marítimo foi multado, pelo Conselho de Disciplina da da FPF (secção profissional) com uma multa pecuniária no valor de 1071 euros, em consequência do atraso de 25 minutos verificado no início do jogo com o Penafiel, fracção previstra no artigo 127.º do Regulamento Disciplinar.

De acordo com o acordão da CD, o atraso deve-se à necessidade de rectificar as medidas regulamentares do terreno de jogo, por indicação do delegado da Liga, cuja largura era de 70 metros. O Delegado do Penafiel, José Fernando Gonçalves, solicitou a medição da largura do rectângulo, que foi delegada no Director de Campo, José Luís Mano.

Após efectuada a medição, apurou-se que a largura tinha mais dois metros que o estipulado no Regulamento das Competições da Liga Portugal, pelo que, após ouvidas todas as partes, e de acordo com o Regulamento, optou-se pela remarcação do campo, em face da insistência do Penafiel.

Uma vez que não era possível fazê-lo em tempo útil, foi alterada a hora de início do jogo (14h20), em consonância com as forças de segurança, operador televisivo e OCS, sempre em contacto com o Match Center da Liga Portugal

Marítimo assumiu a responsabilidade

O Marítimo da Madeira Futebol SAD foi ouvido na condição de arguido e reconheceu a sua responsabilidade na supervisão do terreno de jogo, assumindo que a marcação inicial não estava conforme o Regulamento de Competições, por lapso operacional da empresa Sport Relva, contratada para a manutenção e marcação do relvado, constituindo "um incidente pontual e excepcional".