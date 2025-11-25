“Foi muito fácil aceitar este convite do Marítimo”
Miguel Moita já foi apresentado como treinador do Marítimo, cerimónia que decorreu no Estádio dos Barreiros. O técnico de 42 anos, passou 16 anos ao lado de Leonardo Jardim, acompanhando-o em clubes como Desportivo de Chaves, Beira-Mar, Sp. Braga, Sporting, Olympiakos e Mónaco. Conta ainda com experiência no Médio Oriente, com passagens pelo Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Rayyan.
O substituto de Vítor Matos mostrou-se muito feliz por ingressar no Marítimo e garante que foi fácil aceitar o convite.
“Foi muito fácil aceitar este convite do Marítimo. Quando se trata de clubes grandes, clubes que apresentam um projecto estruturado e uma massa humana tão interessante como o Marítimo é fácil aceitar o convite.”