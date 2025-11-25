Élio Martins aprova contratação de Miguel Moita

Élio Martins, atual treinador da AD Machico, trabalhou com Miguel Moita na condição de atleta no Desportivo de Chaves e no Beira-Mar e, em declarações ao Diário, o técnico tricolor elogiou o perfil do novo treinador do Marítimo. “É um excelente comunicador, tem muita bagagem técnica, trabalhou em diversos países e experimentou várias realidades distintas. Tem muito valor humano e foi um prazer enorme para mim trabalhar com ele.”

Sobre o ingresso no Marítimo, Élio Martins diz que é uma excelente oportunidade, no entanto, pede tempo e alguma paciência aos adeptos verde-rubros.

“O Vítor Matos efetuou um excelente trabalho e deixou uma herança pesada, digamos assim. A II Liga é muito competitiva, é extremamente difícil ganhar jogos e por vezes vão surgir alguns percalços, porque o futebol é assim mesmo e ninguém ganha os jogos todos. Acredito que o mister irá desenvolver um bom trabalho e dará muitas alegrias aos adeptos. Desejo-lhe as maiores felicidades e envio-lhe um grande abraço.”