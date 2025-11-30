Já há onzes para o jogo Portimonense - Marítimo desta tarde

O Marítimo prepara-se para defrontar o Portimonense esta tarde, pelas 14 horas, num jogo que marca a estreia de Miguel Moita no comando técnico dos verde-rubros. O novo treinador dos madeirenses terá a difícil missão de somar pontos fora de casa, numa deslocação ao Algarve sempre complicada e numa partida referente à 12.ª jornada da II Liga.

Para este encontro, o Marítimo apresenta apenas uma alteração no onze inicial verde-rubro em relação ao último jogo disputado frente ao Penafiel. Noah Madsen, que cumpre um jogo de castigo, fica de fora da equipa titular, abrindo espaço para a entrada de Rodrigo Borges no onze madeirense.

A equipa titular do Marítimo para o jogo no Portimão Estádio é a seguinte: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Raphael Guzzo, Martín Tejón, Simo Bouzaidi, Carlos Daniel e Adrián Butzke.

Já do lado do Portimonense a equipa titular conta com: Maycon Cleiton, Heitor, Samy, Douglas Grolli, Mindinho, Edney Silva, Zé Gabriel, Jotavê, Samuel Lobato, Tamble Monteiro e Welinton Júnior.