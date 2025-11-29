O Produto Interno Bruto (PIB) regional quadruplicou entre 1995 e 2023 e os serviços aumentaram o seu peso. Estes são dados que constam da série completa das Contas Regionais na base 2021, para o período 1995-2023, disponibilizada hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Além disso, a DREM indica que, entre 1995 e 2023, a Região subiu 27 e 21 pontos nos índices de disparidade do PIB per capita face à média nacional e da União Europeia, respectivamente. Quanto aos dados do emprego, o número de indivíduos empregados atingiu, em 2006, o valor mais elevado de sempre.

O INE e a DREM deverão publicar, no próximo dia 17 de Dezembro, os primeiros dados das Contas Regionais de 2024, bem como a revisão dos dados de 2023, que deixarão de ser preliminares e passarão ao estado de definitivos.