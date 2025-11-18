Recorde de contratações

Em 2025, o valor dos contratos públicos deverá atingir os 600 milhões de euros. Em Outubro, a maior adjudicação foi à EMACOM, empresa dedicada às comunicações. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 18 de Novembro.

"Incerteza e apreensão" merecem, por seu turno, o maior destaque gráfico da primeira página de hoje. A comunidade madeirense na Venezuela vive dias de angústia. Líder da Associação Venexos afirma que o maior perigo vem do governo de Maduro e não dos Estados Unidos.

"Joana Marques faz rir no Dia da Autonomia" é outra das novidades que hoje lhe trazemos. Humorista estreia na Madeira, a 2 de Abril, digressão nacional com espectáculo nascido do processo dos Anjos.

Em entrevista ao DIÁRIO, " Ex-autarca denuncia existência de 'grupinhos' em S. Vicente". Aires Santos acusa PSD de “autismo interno” e de ter sido “humilhado” no processo eleitoral.

"Pista de motociclismo no Campanário continua na ‘gaveta’" é o tema da rubrica 'No Rasto de' desta terça-feira.

