Zara Rojas somou três recordes regionais no Meeting Internacional do Algarve

Zara Rojas, atleta do Clube Naval do Funchal, somou três recordes regionais, em séniores e absoluto, no Meeting Internacional do Algarve, realizado em Albufeira entre os dias 14 e 16 de Novembro. A nadadora ficou em 1.º lugar nos 50m mariposa com 27.03 (recorde regional sénior e absoluto); 1.º lugar nos 50m livres com 25.95 (recorde regional sénior e absoluto); e 2.º lugar nos 50m costas com 29.32 (recorde regional sénior e absoluto).

De acordo com nota emitida pelo próprio clube, em destaque esteve também Francisco Miranda, que alcançou o 2.º lugar nos 1.500m livres com 16:36, enquanto João Padrela foi 2.º nos 50m livres com 22.81. Já Jean Rojas terminou em 4.º nos 100m estilos com 58.45, e João Almeida venceu a Final B dos 200m mariposa em dia de aniversário, também João Luís Rodrigues venceu a Final B dos 50m Mariposa.

"A equipa navalista composta por João Padrela, João Luís Rodrigues, João Almeida, Tiago Neves, Francisco Miranda, Jean Rojas e Zara Rojas, marcou presença em várias finais por todos os seus elementos valendo-lhes o 6º lugar coletivo em 25 clubes participantes, numa competição vencida pelo Sport Lisboa e Benfica, que tinha na sua equipa o campeão Mundial, Diogo Ribeiro", termina.