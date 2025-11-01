Trump anuncia que renovação da casa de banho Lincoln na Casa Branca está concluída

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira a conclusão da renovação da Casa de banho Lincoln, na Casa Branca, nos Estados Unidos (EUA).

"Remodelei a Casa de Banho Lincoln na Casa Branca", disse Trump na rede social Truth Social, onde publicou também fotografias da remodelação.

O Presidente norte-americano disse que a casa de banho foi renovada na década de 1940 no estilo Art Déco com azulejos verdes.

O estilo Art Déco da casa de banho, que Trump descreveu como "totalmente inadequado para a época de Lincoln", remonta às renovações feitas pelo antigo Presidente dos EUA, entre 1945 e 1953, Harry Truman.

Trump disse hoje que a casa de banho foi revestida com mármore estatuário preto e branco polido.

"Revesti-a com mármore estatutário polido em preto e branco. Este era muito apropriado para a época de Abraham Lincoln e, na verdade, poderia ser o mármore original do local", disse o Presidente norte-americano.

A pedra utilizada é reconhecida pelo seu fundo branco e veios (linhas na pedra), cinzentos.

O projeto faz parte de uma série de renovações ordenadas pelo Presidente na Casa Branca.

No dia 23 de outubro, a Ala Leste da Casa Branca, onde celebres primeiras-damas fizeram história planeando jantares de Estado e promovendo causas públicas, foi demolida por iniciativa do Presidente Donald Trump para a construção de um salão de baile.

Trump disse que está a construir um enorme salão de baile de 8.400 metros quadrados, avaliado em 300 milhões de dólares (258 milhões de euros), porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, segundo a Associated Press (AP).

Alguns empresários ricos prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile, segundo a AP.

A Casa Branca disse que divulgará informações sobre quem contribuiu com dinheiro para construir o salão de baile, mas ainda não o fez.

A remoção de árvores e outros trabalhos de preparação do local começaram em setembro.

A iniciativa foi anunciada no final de julho.

Trump disse que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.