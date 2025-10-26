Sporting de Braga derrota Casa Pia por 4-0 e regressa aos triunfos na prova
O Sporting de Braga voltou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, mais de dois meses depois do último, impondo-se por 4-0 na receção ao Casa Pia, em jogo da nona jornada da prova.
No Estádio Municipal de Braga, Ricardo Horta, aos cinco minutos, Lagerbielke, aos oito, Dorgeles, aos 48, e Zalazar, aos 57, de penálti, 'selaram' o triunfo dos 'arsenalistas', o primeiro para a competições desde de que em 17 de agosto a equipa derrotou o Alverca, por 3-0, na terceira jornada.
O Sporting de Braga, que na próxima jornada visita o FC Porto, segue na sétima posição da I Liga, com 13 pontos, enquanto o Casa Pia, que somou o quarto jogo sem vencer na prova, é 14.º, com oito.