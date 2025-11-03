Victor Teixeira é o primeiro madeirense a concluir o curso de cordofones

Victor Teixeira, aluno do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, tornou-se o primeiro estudante a concluir o Curso Profissional de Instrumentista em Cordofones Madeirenses. O músico prosseguirá agora os seus estudos no Conservatório 'Antonio Vivaldi', em Alessandria, Itália, onde ingressará na licenciatura em Música Tradicional – Ukulele, sob orientação do professor Giovanni Albini, informação que consta no comunicado enviado.

Durante a sua formação no Conservatório da Madeira, Victor Teixeira frequentou a classe de Cordofones Madeirenses do professor Pedro Gonçalves, desenvolvendo competências técnicas e artísticas que articulam a tradição regional com abordagens contemporâneas da interpretação musical. A sua admissão no conservatório italiano representa um marco para o ensino artístico da Região Autónoma da Madeira, reforçando o papel dos cordofones tradicionais — braguinha, rajão e viola de arame — que, através da diáspora madeirense, estiveram na origem do ukulele.

O percurso do jovem músico inclui distinções como o Prémio Jovem Revelação no Festival aCORDE 2025, o Prémio de Mérito do projeto Machico a Pontear, e vários primeiros lugares em concursos regionais. Participou ainda na gravação dos álbuns 'D’Leiname' e 'Chordophonia', e na edição do livro Repertório para Ensemble de Cordofones Madeirenses. Tem-se apresentado em diversos recitais e concertos, integrando formações como Machetes de Machim, Orquestra de Ponteado, Cordophonia e a Orquestra de Cordofones do Conservatório.