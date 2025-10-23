Curso de Tecelagem Tradicional em São Roque do Faial

A Casa do Povo de São Roque do Faial informa que estão abertas inscrições até ao dia 28 de Outubro, para um curso de Formação em Tecelagem Tradicional.

As inscrições podem ser feitas na Casa do Povo, no horário de expediente (segunda a sexta das 9:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:00h) ou através do e-mail [email protected]

O curso funcionará nas instalações desta Casa do Povo às terças-feiras das 10 às 14 horas. O mesmo será ministrado por uma técnica da Divisão de Dinamização e Valorização Rural, da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Este curso insere-se no plano de actividades desta instituição e tem como objectivos: desenvolver a sensibilidade estética e a capacidade de iniciativa na criação das suas próprias peças; desenvolver as capacidades manuais para a execução de peças decorativas em tecelagem; criar hábitos de trabalho em equipa, aperfeiçoando as relações interpessoais; manter uma das tradições do Artesanato Madeirense, que é os trabalhos em tecelagem; reforçar a importância da decoração.

"O referido curso terá um número limitado de participantes devido aos equipamentos necessários. Nesse sentido, vamos dar prioridade aos residentes em São Roque do Faial e, caso a procura exceda as nossas expectativas, a selecção será pela ordem de inscrição. Por isso apelamos que faça a sua inscrição o mais breve possível", esclarece a Casa do Povo.