A noite do futebol e futsal madeirense
Veja quem esteve presente na cerimónia 'Craques da Bola 2024/2025'
As imagens da gala 'Craques da Bola 2024/2025' captaram a emoção e o brilho de uma noite dedicada ao futebol e futsal madeirense. Rostos sorridentes, aplausos, reencontros e momentos de confraternização marcaram a cerimónia, onde atletas, treinadores, árbitros e dirigentes celebraram juntos o talento que tanto caracteriza e move o desporto na Região.
Rui Marote recebe 'Prémio Carreira' por 42 anos de dedicação ao futebol madeirense
O antigo presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, foi distinguido, esta noite, com o 'Prémio Carreira' na cerimónia dos 'Craques da Bola' 2025, numa homenagem à sua dedicação de 42 anos a liderar a entidade máxima do futebol da Região Autónoma da Madeira.