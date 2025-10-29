 DNOTICIAS.PT
Desporto

A noite do futebol e futsal madeirense

Veja quem esteve presente na cerimónia 'Craques da Bola 2024/2025'

None Ver Galeria
Fotos Rui Sulva / ASPRESS

As imagens da gala 'Craques da Bola 2024/2025' captaram a emoção e o brilho de uma noite dedicada ao futebol e futsal madeirense. Rostos sorridentes, aplausos, reencontros e momentos de confraternização marcaram a cerimónia, onde atletas, treinadores, árbitros e dirigentes celebraram juntos o talento que tanto caracteriza e move o desporto na Região.

Chegou o momento de celebrar os 'Craques da Bola' 2025

Família do futebol e futsal madeirense está reunida na gala, que tem lugar, esta noite, no Casino Madeira

Rui Marote recebe 'Prémio Carreira' por 42 anos de dedicação ao futebol madeirense

O antigo presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, foi distinguido, esta noite, com o 'Prémio Carreira' na cerimónia dos 'Craques da Bola' 2025, numa homenagem à sua dedicação de 42 anos a liderar a entidade máxima do futebol da Região Autónoma da Madeira.

0
 Comentários