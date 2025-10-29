A noite do futebol e futsal madeirense

As imagens da gala 'Craques da Bola 2024/2025' captaram a emoção e o brilho de uma noite dedicada ao futebol e futsal madeirense. Rostos sorridentes, aplausos, reencontros e momentos de confraternização marcaram a cerimónia, onde atletas, treinadores, árbitros e dirigentes celebraram juntos o talento que tanto caracteriza e move o desporto na Região.

