IVBAM promove Curso Profissional de Técnico Vitivinícola

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) está a promover o Curso Profissional de Técnico Vitivinícola, uma iniciativa que integra o programa de revitalização dos ofícios tradicionais da Região.

De acordo com nota à imprensa, "a formação, que decorre em horário laboral nas instalações do IVBAM, conta com 15 formandos e tem a duração de seis meses". Ministrado por profissionais certificados, conforme explica, o curso "pretende dotar os participantes de competências nas áreas da qualidade, logística, comercialização, enoturismo e valorização do produto, reforçando o papel estratégico do sector vitivinícola no desenvolvimento regional".

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que visitou uma das sessões acompanhado pelo presidente do Instituto, Tiago Freitas, sublinhou a importância da formação na consolidação da identidade e competitividade do vinho da Madeira.

“Só através do conhecimento será possível garantir o futuro do setor vitivinícola, assegurando mais qualidade e a competitividade dos nossos vinhos”, afirmou o governante, destacando o empenho do IVBAM na promoção de iniciativas que valorizam os produtos regionais e preservam tradições seculares.

A mesma nota, refere que o Curso Profissional de Técnico Vitivinícola é o segundo de um conjunto de três formações dinamizadas pelo IVBAM, estando previsto para Novembro o arranque do curso na área das madeiras (marceneiro/embutidor). A certificação é assegurada pela Competir Madeira e inclui uma bolsa de formação que pode atingir os 500 euros mensais, destinada a desempregados sem subsídio.

Para o Governo Regional, esta aposta representa “um investimento no conhecimento e nas pessoas”, reforçando a ligação entre a tradição vitivinícola da Madeira e a inovação necessária à sustentabilidade do sector.