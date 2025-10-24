Lobo Marinho é o primeiro navio em Portugal a ligar-se à energia de terra

O Lobo Marinho tornou-se o primeiro navio em Portugal equipado com tecnologia Shore Power (On-shore Power Supply – OPS), permitindo desligar os geradores a diesel enquanto está atracado e passar a receber electricidade directamente da rede em terra. O sistema encontra-se já instalado nos portos do Funchal e do Porto Santo, contribuindo para a redução de emissões poluentes junto às zonas portuárias e para a melhoria da qualidade do ar, bem como para a diminuição do ruído e das vibrações, beneficiando passageiros, tripulação e populações residentes.

A Porto Santo Line sublinha que o projecto permitirá reduzir mais de 3.200 toneladas de dióxido de carbono por ano, representando um passo significativo na descarbonização da operação marítima interna da Região. A ligação à energia terrestre é realizada através de uma rede de média tensão, com 6.600 volts, garantindo o abastecimento de toda a energia necessária às funções essenciais a bordo enquanto o navio se encontra nos portos.

O investimento global ascende a 3,6 milhões de euros, cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, numa estratégia enquadrada nos objectivos europeus de transição energética para o sector marítimo e portuário. Segundo a empresa, o navio foi também preparado para utilizar biocombustíveis na operação e recebeu várias intervenções para reforço da eficiência energética, nomeadamente a instalação de variadores de frequência em motores eléctricos para reduzir consumos, a aplicação de silicone no casco para diminuir o atrito em viagem e a implementação de um sistema de monitorização digital, com recurso a inteligência artificial, que permite optimizar o desempenho energético em tempo real.

Com estas medidas, o Lobo Marinho reforça o compromisso da Região com a sustentabilidade, posicionando-se como referência nacional na adopção de tecnologias ambientais inovadoras no transporte marítimo.