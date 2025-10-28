Mega limpeza na Praia de Calhau de Machico no domingo

Machico será palco de uma acção emblemática para a protecção dos nossos mares no domingo, 2 de Novembro.

O The TrashTraveler, comunidades locais e organizações ambientais juntam-se para uma mega limpeza na Praia de Calhau de Machico. Esta iniciativa, liderada pela TrashCatch com a colaboracao da Camara Municipal de Machico e apoiada pelos parceiros Surfrider, Remote East Coasters e GreenerAct, pretende combater a poluição plástica na costa madeirense e inspirar uma verdadeira mobilização para oceanos mais limpos.

O evento terá início às 16 horas, junto ao Mare Alta, com uma breve sessão de boas-vindas e orientações de segurança dadas pelas organizações. Durante duas horas, até às 18 horas, voluntários vão unir esforços para retirar lixo e resíduos plásticos da praia, com todo o material necessário disponibilizado por Surfrider e a Camara Muncicipal de Machico.

"A poluição plástica ameaça a saúde dos nossos ecossistemas e a beleza das nossas costas. Juntos, com parceiros locais e cidadãos, restauremos as nossas praias e damos o exemplo para a proteção dos oceanos, aqui mesmo na Madeira", destacou Audrey Zarlenga, fundadora da TrashCatch, em nota à imprensa.

De acordo com a organização, todos os participantes devem levar água, protector solar e chapéu, garantindo assim uma experiência segura e confortável. A participação é aberta à comunidade, mas recomenda a inscrição prévia na plataforma GreenerAct para garantir lugar e apoiar a logística do evento.