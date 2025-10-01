Dois afogamentos no Arquipélago da Madeira em quatro meses

Entre os dias 1 de Maio e 30 de Setembro, a Autoridade Marítima Nacional registou dois afogamentos no Arquipélago da Madeira.

Segundo um comunicado emitido hoje pela Autoridade Marítima Nacional, um dos afogamentos ocorreu na Praia Formosa, na Madeira, e outro no Porto Santo.

Tal como o DIÁRIO noticiou oportunamente na altura, ambos os homens tinham nacionalidade estrangeira.

O primeiro, um homem com cerca de 50 anos, foi encontrado inanimado na água. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

Homem morre a caminho do hospital após ter ficado inanimado na Praia Formosa Um homem, na faixa etária dos 50 anos, de nacionalidade estrangeira, foi encontrado inanimado na Praia Formosa, esta tarde. Apesar dos esforços, o homem não resistiu, tendo chegado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado cadavérico.

O segundo caso ocorreu na Ponta do Passo, no Porto Santo. O estrangeiro encontrava-se de férias na ilha com um grupo de amigos e foi arrastado pela corrente.

Homem que morreu no mar estava de férias no Porto Santo O homem que esta tarde morreu no mar do Porto Santo, na zona do Porto dos Frades (Barbinha), é turista, de nacionalidade polaca, e encontrava-se a fazer praia naquela zona com um grupo de amigos.

Em todo o país a Autoridade Marítima Nacional contabilizou 1120 salvamentos, 3787 acções de primeiros-socorros e 18 vítimas mortais nas praias portuguesas.