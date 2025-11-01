Bebé morre no Hospital Amadora-Sintra um dia depois da mãe

A bebé que nasceu de uma cesariana de emergência no Hospital Amadora-Sintra morreu esta manhã, um dia depois da morte da mãe, que deu entrada na unidade em paragem cardiorrespiratória, disse à Lusa fonte do hospital.

A fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra diantou que a óbito ocorreu cerca das 07:00, devido ao "estado clínico em que se encontrava".

A instituição "lamenta profundamente" a morte da bebé e da mãe, de 36 anos, e endereça as condolências à família, acrescentou.

Na sexta-feira, dia em que a grávida de 38 semanas, natural da Guiné-Bissau, morreu, o diretor do serviço de urgência obstétrica e ginecológica do hospital Amadora-Sintra, Diogo Bruno, explicou que a mulher estava em paragem cardiorrespiratória quando deu entrada no hospital, tendo sido imediatamente socorrida com todos os procedimentos previstos.

"Portanto, a atitude que foi tomada foi suporte avançado de vida e extração do bebé assim que possível e foi super rápido", afirmou Diogo Bruno, acrescentando que a bebé estava internada com "prognóstico reservado" nos cuidados intensivos neonatais.