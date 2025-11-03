“O que Santa Cruz precisa é de diálogo e trabalho”

À margem da cerimónia de Tomada de Posse, Saturnino Sousa (PSD/CDS-PP), líder da oposição na Câmara Municipal de Santa Cruz, realçou “duas coisas essenciais”: a vontade de incorporar todas as instituições, sempre louvável, e a assunção de uma nova filosofia política, que marca o fim de políticas anteriores e abre caminho a um mandato de diálogo, trabalho e progresso.

O responsável afirmou ainda que o seu grupo se compromete a honrar a confiança de mais de 8 mil eleitores, mantendo uma postura construtiva, aprovando o que merece ser apoiado e fiscalizando o que deve ser criticado, com o objectivo de contribuir para um melhor conselho nos próximos quatro anos.