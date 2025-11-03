Élia Ascensão sucede a si própria em Santa Cruz

A sessão solene de tomada de posse dos órgãos municipais de Santa Cruz realiza-se esta segunda-feira, pelas 11 horas, na Praça defronte aos Paços do Concelho. O acto assinala o início do novo ciclo autárquico para o quadriénio 2025-2029.

Élia Ascensão, do Juntos pelo Povo (JPP), eleita nas Autárquicas de 12 de Outubro, sucede a si própria na presidência do Município, cargo que já vinha exercendo interinamente desde a saída de Filipe Sousa, eleito deputado à Assembleia da República nas últimas Legislativas.

Além da presidente, integram o executivo municipal João Aragão, Dídia Antunes e Fábia Freitas (todos do JPP, que deverão assumir pelouros executivos), bem como Saturnino Sousa e Bruna Gouveia (da coligação PSD/CDS-PP), que ocuparão funções como vereadores sem pelouros.

Na mesma cerimónia tomam posse os eleitos para a Assembleia Municipal. Júlia Caré, também do JPP, que preside à sessão enquanto presidente cessante, deverá ser reconduzida no cargo em votação a realizar-se ainda hoje.

O JPP conquistou 12 mandatos directos na Assembleia Municipal, a que se somam mais cinco presidentes de Junta eleitos pelo partido: Rui Vieira (Santa Cruz), Ricardo Baptista (Camacha), Milton Teixeira (Caniço), Andreia Gouveia (Gaula) e Sabino Gouveia (Santo António da Serra). A coligação PSD/CDS-PP obteve oito mandatos e o PS um, confirmando a ampla maioria do JPP no concelho.

O Governo Regional ‘regressa’ a actos oficiais do Município de Santa Cruz para testemunhar a tomada de posse da autarca do JPP, eleita pela primeira vez para a presidência do Município. O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, convidado a estar presente, faz-se representar pela secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.