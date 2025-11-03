“O futuro de Santa Cruz passa pelo trabalho”

Élia Ascensão anunciou as prioridades do seu mandato, destacando a inovação, a cooperação e a centralidade das pessoas nas decisões políticas. A presidente revelou que a sua equipa, embora sem experiência política, traz experiências profissionais que se adequam ao projecto do município, focado em excelência, ética e serviço à comunidade.

Entre os vectores estratégicos apontados estão a requalificação do território, a mobilidade urbana, o património, os centros históricos das freguesias e a habitação, incluindo a criação de uma “Carta Municipal de Habitação” e novos projectos habitacionais. No âmbito ambiental, prometeu reforçar programas de separação de resíduos, eficiência energética e apoio à agricultura local. A presidente reforçou o compromisso com políticas sociais inovadoras, incluindo bolsas de estudo, apoio às famílias no acesso a creches e jardins-de-infância, reabilitação de imóveis e assistência em pequenas cirurgias e medicamentos.

“Vamos continuar na senda de não deixar ninguém para trás”, afirmou. Élia Ascensão agradeceu o apoio da população, garantindo respeito pelo legado do anterior presidente Filipe Sousa, e sublinhou a relevância do facto de, pela primeira vez, o concelho ser liderado por uma mulher.

“Filha desta terra, o meu único objectivo é deixar Santa Cruz melhor do que encontrei”, concluiu, anunciando quatro anos de trabalho focados no desenvolvimento sustentável e no capital de esperança para as próximas gerações.