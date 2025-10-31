PSP e IMT fiscalizaram táxis e TVDE em Santa Cruz

A Polícia de Segurança Pública e o Instituto de Mobilidade e Transportes realizaram ontem uma operação de fiscalização rodoviária com incidência sobre veículos afectos ao transporte em táxi e à actividade TVDE.

Nesta fiscalização conjunta, que foi feita após a zona de partidas do Aeroporto da Madeira e nas estradas circundantes, foram fiscalizadas cerca de 220 viaturas e registadas 16 infracções, informou a Polícia de Segurança Pública numa nota emitida.

“Durante a acção, foi ainda realizada uma componente de sensibilização junto dos profissionais do sector, com destaque para os taxímetros”, acrescentou.