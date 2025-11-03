Júlia Caré destaca cidadania em Santa Cruz

Na sessão solene de tomada de posse dos órgãos municipais de Santa Cruz, Júlia Caré, presidente da Assembleia Municipal - na qualidade de presidente cessante -, sublinhou o simbolismo da instalação dos novos órgãos concelhios.

"Constituídos por cidadãs e cidadãos escolhidos pela população, estes órgãos propõem-se exercer a nobre função de concretizar anseios e aspirações da comunidade nos próximos quatro anos", afirmou.

Caré destacou o compromisso cívico e político dos órgãos eleitos: "Assumem hoje, perante a comunidade, o compromisso de promover o desenvolvimento do território e o bem-estar das suas gentes".

A dirigente alertou ainda para a abstenção: "Mais do que estatísticas, representam cidadãos que não participaram no ato de cidadania do passado dia 12 de Outubro".

Por fim, apelou à reflexão sobre a autonomia do poder local e à participação activa: "A democracia precisa do contributo participativo e crítico de todos, essencial à construção do desenvolvimento e à defesa de uma Santa Cruz mais desenvolvida".