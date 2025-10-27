Premiado projecto ‘Cuidadores de Apoio ao Domicílio’ do SESARAM

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), através do seu Serviço Social, foi hoje distinguido com o prémio de “Melhor Poster” na 18.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS).

O projecto vencedor, intitulado “Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)”, foi desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM e distinguiu-se "pelo seu carácter inovador e pelo impacto positivo na gestão dos cuidados de saúde e sociais na Região Autónoma da Madeira", revela a instituição em comunicado de imprensa.

"Este projecto teve um impacto significativo na libertação de camas hospitalares e na melhoria da qualidade de vida dos utentes, contribuindo igualmente para uma gestão mais eficiente dos recursos do sistema de saúde", destaca a mesma nota, evidenciando que "os protelamentos das altas hospitalares constituem um problema social complexo, que gera pressão acrescida sobre os sistemas de saúde".

Este projecto - que visa mitigar este problema e "promover uma transição eficaz dos cuidados do hospital para o domicílio" - foi incluído no actual programa de Governo, encontrando-se actualmente em desenvolvimento.

A atribuição deste prémio vem reconhecer e valorizar as boas práticas desenvolvidas na Região Autónoma da Madeira, reforçando o compromisso do SESARAM com a qualidade, a inovação e a humanização dos cuidados de saúde SESARAM

O Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS) é promovido pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, em parceria com organismos centrais do Ministério da Saúde e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.