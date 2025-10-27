Elsa Fernandes recebeu Embaixadora de Kosovo

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, recebeu, ao início da tarde desta segunda-feira, a Embaixadora do Kosovo em Portugal, Edona Maloku Bërdyna.

A audiência foi realizada no gabinete da secretária e visou, sobretudo, "estreitar as relações de cooperação entre a Região e o Kosovo, nomeadamente em matérias de educação, ciência e tecnologia."

Esta cooperação poderá assentar em futuras parcerias no âmbito da mobilidade e intercâmbio entre instituições de ensino e no estabelecimento de protocolos de inovação pedagógica, em especial nas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Tecnologia), segundo a nota enviada.